바이든, 시진핑과 취임 21일만에 첫 통화…‘인권·무역 압박’

바이든, 中 민감한 홍콩·신장지구 문제 직접 거론

시진핑도 바이든 공세에 “협력만이 올바른 선택” 바로 응수

[아시아경제 김희윤 기자] 조 바이든 미국 대통령이 10일(이하 현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 취임 뒤 첫 전화 통화를 가졌다고 백악관이 밝혔다. 취임한 지 21일 만이다.

미국과 중국 정상 간 전화 통화는 지난해 3월 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 시 주석의 전화 이후 처음이다.

10일(현지시각) AP통신에 따르면 바이든 대통령은 이날 시 주석과의 통화에서 홍콩과 신장 위구르족 자치치주 인권 문제와 대만 외교 문제 등을 언급했다. 바이든 대통령은 중국 당국의 불공정 경제 관행에 대해서도 우려를 표시했다고 덧붙였다.

백악관은 양국 정상이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 방안과 기후변화 대책, 대량 살상무기 방지 문제 등에 대해서도 의견을 나눴다고 설명했다.

중국 CCTV는 양 정상 간 통화에서 시 주석이 "미국과 중국 간 대결은 양국에 모두 재앙이 될 것이다"며 "미국은 홍콩·신장·대만 문제 등을 신중하게 다뤄야 할 것"이라고 맞받아쳤다고 보도했다.

시 주석은 "양국 간 오해와 오판을 피하려면 대화 메커니즘을 재정립할 필요가 있다"고 밝히고 "바이든 대통령의 협력만이 양국에 올바른 선택이 될 것"이라고 덧붙였다.

미중 양국 갈등은 바이든 대통령 취임 후에도 이어지고 있다. 양 정상 간 첫 통화에서 바이든 대통령이 중국이 민감하게 반응하는 인권문제와 인도·태평양 지역 등을 언급하자 시 주석 또한 바이든 행정부의 중국 협력을 압박하는 제스쳐로 맞받아 쳤다. 이는 양국 간 관계가 전임 트럼프 행정부 때보다 더 어려워질 수 있음을 시사하는 것으로 풀이된다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr