TIPA, 산학연 협력 통해 개발한 '기술·아이템' 중점 지원

'2021년 산학연 콜라보 R&D 사업' 공고

[아시아경제 김종화 기자]중소기업과 대학이나 연구기관이 함께 개발한 기술이나 사업화 성공 가능성이 높은 아이템에 대해 정부가 중점 지원한다.

중소기업기술정보진흥원(원장 이재홍, TIPA)은 중소벤처기업의 산학연 협력R&D 지원을 위한 중소기업과 대학·연구기관을 모집한다고 밝혔다.

TIPA는 지난달 28일 '2021년 산학연 Collabo R&D 사업 공고'를 실시했으며, 다음달 15일부터 3월 15일까지 사업에 참여할 중소기업 및 대학·연구기관을 모집한다.

산학연 콜라보(Collabo) R&D 사업은 산학협력 과제(1단계 예비연구, 2단계 사업화R&D) 및 산연협력 과제(1단계 예비연구, 2단계 사업화R&D) 등 2개의 사업으로 구분해 지원한다. 기술개발 인력 및 장비가 부족한 중소기업에 대학이나 연구기관의 전문가, 연구 인프라를 활용해 협력R&D를 지원하는 사업이다.

올해 사업의 지원규모는 215억(1단계(예비연구) 72억, 2단계(사업화R&D) 143억), 290개 과제이며, 총사업비(정부출연금+기관부담연구개발비)의 80%이내에서 지원한다.

1단계(예비연구)에서 중소기업과 공동개발기관(대학, 연구기관)의 협력기관 간 신뢰성 확보 및 기술개발 아이디어 등에 대한 기술성, 시장성, 사업성 검증을 거친다. 이후 2단계(사업화R&D)에서 기술개발 및 사업화 성공가능성이 높은 아이템에 대해 중점 지원하게 된다.

사업 참여와 관련한 자세한 내용은 자세한 내용은 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)을 통해 확인할 수 있다.

