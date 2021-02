이승윤 '싱어게인' 최종 우승, 상금 1억…"좋은 음악인 되겠다"

[아시아경제 김봉주 기자] 30호 이승윤이 '싱어게인'에서 최종 우승했다.

8일 생방송된 JTBC '싱어게인-무명가수전'에서는 TOP6 이소정(11호), 이정권(20호), 정홍일(29호), 이승윤(30호), 요아리(47호), 이무진(63호)의 결승전이 펼쳐졌다.

이날 요아리, 정홍일, 이소정, 이무진, 이정권, 이승윤의 순서로 결승전이 치러졌다. 우승자는 심사위원들의 점수 40%, 온라인 사전 투표 10%, 실시간 문자 투표 50%로 결정됐다.

이날 무대 첫 번째 주인공은 요아리였다. 요아리는 조용필의 '걷고 싶다'를 불러 심사위원들에게 753점을 받았다.

두 번째 무대에서는 정홍일이 마그마의 '해야'를 불렀다. 심사위원 총점 779점을 차지했다.

이어 이소정은 정준일의 '안아줘'를 불렀다. 무대에 오른 이소정은 무난히 노래를 이어가다 후반에 감정이 폭발했는지 가사를 잊고 주저앉았다.

이소정은 손으로 머리를 치며 자책하는 모습을 보였고, 무대 말미에는 눈물을 글썽거렸다. 그는 심사위원들에게 701점을 받았다.

이어진 무대에서 이무진은 신촌블루스의 '골목길'을 노래해 759점을 받았다.

다섯 번째 무대에 오른 이정권은 한영애의 '바람'을 선곡해 728점을 차지했다.

이어 이승윤이 마지막 무대를 장식했다. 그는 이적의 '물'을 불러 심사위원들에게 778점을 받았다.

심사위원 점수(40%) 1위는 정홍일, 2위는 이승윤, 3위는 이무진, 4위는 요아리, 5위는 이정권, 6위는 이소정이었다.

온라인 사전 투표(10%)를 더한 순위는 1위 이승윤, 2위 이무진, 3위 정홍일, 4위 이소정, 5위 요아리, 6위 이정권이었다.

최종 순위인 실시간 문자 투표(50%)를 합한 순위는 1위 이승윤이었다. 이어 2위 정홍일, 3위 이무진, 4위 이소정, 5위 이정권, 6위 요아리가 뒤를 이었다.

이승윤은 울먹이며 "감사하다. 감사하다"고 말했다. 그는 "제게 예상치도 못할 만큼 많은 마음을 전해주셨다. 감사하고 영광이다. 좋은 음악인이 되겠다"고 밝혔다. 이승윤은 상금으로 1억원을 받게 됐다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr