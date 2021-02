특허청-카카오, ‘인공지능’ 특허 자동검색 개발 협력

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 8일 카카오엔터프라이즈와 유사 특허검색 분야에 인공지능(AI) 기술을 적용하는 데 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결한다고 7일 밝혔다.

유사 특허검색은 심사대상인 신규 특허출원과 유사한 특허를 검색해 유사도가 높은 순서대로 심사관에서 제공하는 서비스다.

협약은 지난해 1월 양 기관이 인공지능 기술협력을 위해 체결한 기본협약의 후속 성격을 갖는다.

특허청과 카카오엔터프라이즈는 기존에 인공지능 영·한 기계번역 분야에서 협력해 온 경험과 신뢰를 바탕으로 인공지능 활용 영역을 특허검색 분야로 확대한다.

특허청은 ‘인공지능’ 특허 자동검색 개발 협력 협약을 계기로 세계 최고 수준의 인공지능 특허 자동검색 시스템을 개발, 특허심사에 혁신의 물꼬를 튼다는 계획이다.

또 검색 정확도가 대폭 개선된 ‘인공지능 자동검색 시스템’이 개발되면 심사관이 ‘선행특허검색’에 쏟는 시간을 줄이는 대신 ‘특허여부 판단’에 집중할 수 있게 돼 특허 심사 품질에 혁신적인 결과를 가져올 것으로 기대한다.

특허청 김용선 차장은 “최근 미국, 일본 등 지식재산분야 선진 5개국(IP5)을 중심으로 특허분야에 인공지능 기술을 적용하기 위한 움직임이 점점 활발해지고 있다”며 “특허청은 카카오엔터프라이즈와의 확대된 업무협약을 계기로 성공적 민·관 협력 사례를 만들고 특허 디지털 혁신으로 세계를 선도하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

