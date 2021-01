박광석 기상청장, 세계기상기구 집행이사 만장일치로 당선

2023년까지 임기 수행

2007년부터 집행이사국 지위 유지

[아시아경제 한진주 기자] 박광석 기상청장이 세계기상기구(WMO) 집행이사에 당선됐다.

28일 기상청은 세계기상기구(WMO) 집행이사 보궐선거에서 아시아지역 회원국 만장 일치로 박광석 기상청장이 당선됐다고 밝혔다.

세계기상기구 집행이사회는 각종 사업과 예산을 총괄·조정하는 핵심 집행기구로 193개 회원국 중 37개국 위원으로 구성되며 각국 기상청장이 위원을 맡는다. 세계기상기구는 국제기상기구의 후속기구로 기상관측망 구성에 필요한 범세계적 협력을 도모하고 기상관측 정보교환과 기상관측 표준화 등을 도모한다.

박 청장이 집행이사로 선출됨에 따라 우리나라는 2007년부터 집행이사국의 지위를 유지하게 됐다. 박 청장은 2023년까지 임기를 수행한다. 우리나라가 기상·기후분야 기술 공여국으로 국제사회에 대한 위상과 신뢰가 높아진 결과라는 평가다.

지난 28일 박 청장은 세계기상기구 아시아지역협의회 의장(아랍에미리트(UAE) 기상청장)과 첫 화상회의를 가졌다. 아시아지역협의회 의장은 기후변화대응 지역 내 프로그램 강화, 회원국 역량개발 등에서 주도적 역할을 당부했다.

박 청장은 공적개발원조(ODA) 프로젝트와 세계기상기구 한국지역훈련센터(RTC-Korea) 훈련프로그램을 통해 선진국과 개도국간의 기상기술 격차 해소 등에 힘을 기울이겠다는 입장을 전달했다. 양국 기상청장은 양국 간 인공강우 기술발전을 위해 실험결과를 공유하고 전문가 교류를 추진하는 등 기술 협력 강화 필요성에 공감했다.

박광석 기상청장은 "세계기상기구 집행이사 진출은 그린뉴딜 추진과 2050 탄소중립선언 등 기후변화대응을 위한 우리나라의 노력이 국제적으로 높이 평가되고 있음을 보여주는 결과라고 생각한다"며 "세계기상기구 집행이사로서 국제사회의 기후위기 대응은 물론, 국내적으로도 기후탄력사회를 위한 노력을 강화해나가겠다"고 말했다.

