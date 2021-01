현대엔지니어링, 강남권 요지 주거복합단지 '원에디션강남' 분양

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링은 서울 강남구 역삼동 653-4에 짓는 고급 주거복합단지 ‘원에디션 강남’을 이달중 분양한다고 28일 밝혔다.

이 단지는 강남권의 유명 회원제 스포츠센터였던 옛 ‘스포월드’ 자리에 조성되는 것이다.

단지는 6355㎡ 부지에 지하 5층~지상 20층 3개 동 규모로 조성된다. 단지 내에는 도시형생활주택 234가구와 오피스텔 25실이 들어선다. 도시형주택은 26∼49m, 오피스텔은 43~82m로 각각 구성된다.

강남권 요지인 만큼 단지는 뛰어난 입지를 갖추고 있다는 평가를 받고 있다. 언주로와 봉은사로가 만나는 대로변 사거리에 들어서 강남 주요 업무 지역으로의 이동이 수월하다. 한남대교 · 동호대교 · 성수대교를 통한 강북 접근성도 우수하다. 반포 IC가 가까워 경부고속도로 진출입도 용이하다. 지하철 9호선 언주역과 선정릉역까지 걸어서 각각 5분, 12분이면 갈 수 있다.

단지 내에는 회원제 피트니스 센터인 ‘원피트니스’와 골프연습장은 물론 테라스를 갖춘 게스트룸도 들어선다. 입주민 전용 카페와 재택근무 공간, 가구별 창고 등도 제공된다.

입주자에게는 개인비서 및 우편·택배, 호텔·항공 예약, 문화강좌 등의 컨시어지 서비스는 물론, 조식, 다이닝, 발렛 주차, 세탁, 방문 세차 등의 생활밀착형 서비스를 제공할 방침이다.

함께 분양하는 상업시설에는 카페와 레스토랑, 펍 등이 입점할 예정이고 왕벚나무와 은행나무 산책로도 조성될 계획이다. 견본주택은 서울 강남구 신사동 622-4에 위치하며 홈페이지나 전화 상담을 통한 방문 예약이 가능하다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr