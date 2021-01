中도 '코로나 봉쇄'…베이징 "제3국 경유 입국제한"

[아시아경제 조현의 기자] 중국 베이징 당국이 외국인의 제3국 경유 입국을 막기로 했다. 춘제를 앞두고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위해서다.

27일 중국중앙(CC)TV 등 현지 매체에 따르면 베이징 방역당국은 전날 외국인이 제3국에서 베이징행 직항 항공편으로 환승해 입국하는 것을 막기로 했다고 발겼다.

출발국가 국민 혹은 중국인이 아닌 외국인은 이에 따라 국제선 베이징 직항 항공편을 이용할 수 없다. 탑승 전 체류 이력 조사에서 조건에 부합하지 않으면 건강상태 증명서를 발급받을 수 없고 홍콩에서 베이징으로 오는 직항편 승객은 7일 이내 코로나19 음성 증명서를 제출해야 한다.

베이징은 지난 15일부터 지역사회 감염자가 연일 발생하고 있다. 일부 지역에선 영국발 변이 바이러스가 발견되면서 해외유입 확진자가 지역사회에서 'N차 감염'을 일으킨 것으로 분석된다.

중국은 사실상 이동 제한 조치를 취하고 있다. 베이징 당국이 이달 중순 다른 지역으로의 이동, 해외 출국, 모임과 춘제 연휴 귀성을 자제할 것을 촉구했고 중국 민항국은 춘제 특별 수송 기간인 춘원(1월 28일~3월 8일) 때 예약한 항공권을 환불·변경할 경우 수수료를 면제하기로 했다.

