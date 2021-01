▲ 보상정책국장 남궁선 ▲ 보훈심사위원회 상임위원 장정교 ▲ 처장 비서관 강운철 ▲ 보훈단체협력관 보훈단체협력담당관 김종술 ▲ 보상정책국 등록관리과장 황선우 ▲ 보훈예우국 국립묘지정책과장 장숙남 ▲ 서울지방보훈청 강원동부보훈지청장 진강현 ▲ 대전지방보훈청 충북남부보훈지청장 우동교 ▲ 국립괴산호국원장 주영생 ▲ 광주지방보훈청 전북동부보훈지청장 이윤심 ▲ 보훈심사위원회 사무국 심사3과장 김대훈

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr