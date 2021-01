"세종공업, 주요 고객사의 수소차 라인업 확대 수혜"

[아시아경제 박형수 기자] SK증권은 세종공업 세종공업 033530 | 코스피 증권정보 현재가 10,350 전일대비 250 등락률 -2.36% 거래량 1,029,595 전일가 10,600 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감세종공업, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 7.62% ↑세종공업, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 0.82% ↑ close 에 대해 현대차가 수소전기차 라인업을 확대했을 때 수혜를 볼 것으로 내다봤다.

서충우 SK증권 연구원은 24일 "최근 현대차가 수소전기차 제품군 확대를 검토하고 있다"고 설명했다.

이어 "전기차 전용 플랫폼(E-GMP)처럼 수소차도 부품 비용 감소와 조립 공정 단순화를 위해 부품 모듈화를 연구하고 있다"고 덧붙였다. 아울러 "수소차를 생산하는 현대차, 도요타뿐만 아니라 다임러·르노 등의 완성차 업체도 각각 파트너사와 합작법인을 설립해 수소차 생산을 위한 연구 및 개발을 진행 중"이라고 강조했다.

서 연구원은 "빠른 성장이 예상되는 수소차 시장의 주도권을 잡기 위한 선두 업체의 라인업 확대 시도는 자연스러운 일"이라며 "의 100% 자회사인 세종이브이는 수소차용 연료전지 스택의 핵심부품인 금속 분리판 공급을 준비하고 있다"고 분석했다.

그는 "올해 1 분기내 현대모비스로의 정식 납품이 가능한 상황"이며 "기존에 금속분리판을 현대제철이 현대모비스로 공급했는데 향후 수소차 생산량 증대를 대비해 공급처가 이원화된다"고 설명했다.

서 연구원은 또 " 수소차 1대당 필요한 금속분리판 소요금액이 수백만원에 이른다"며 "해당 아이템은 점차 에 상당한 실적 기여를 할 가능성이 크다"고 내다봤다.

아울러 "현대차가 수소차 생산량과 라인업을 확대한다면 기존 넥쏘향 일부 물량뿐만 아니라 상당한 비중의 물량이 세종이브이로 배정될 가능성이 크다"고 기대했다. 이어 "빠른 실적 개선과 중장기적인 강력한 성장동력이 될 수 있다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr