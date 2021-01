중진공, 정책자금 접근성 확대로 코로나19 극복 앞장

정책자금 상담기회 전년대비 2배 확대…비대면 지원 프로세스 도입

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 정책자금 상담 기회 확대 제공, 비대면 지원 프로세스 전면 도입 등 중소기업의 정책자금 접근성 확대를 위한 노력을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복에 힘쓰고 있다고 19일 밝혔다.

지난해 연말 중진공 동향조사에 따르면 코로나19로 내수부진, 해외시장 수요 감소 등 직·간접 영향을 받은 중소기업이 94.4%에 달했고, 피해기간도 '1년 이상 지속될 것'이라는 응답이 63.8%를 차지했다. 경영위기 극복을 위해서는 '정책자금 지원'이 가장 필요한 것으로 나타났다.

이에 중진공은 정책자금 신청 수요증가에 선제 대응하고 보다 많은 기업에 상담기회를 제공하기 위해 전년 대비 2배 이상 확대한 연간 33만건 이상의 상담을 진행할 계획이다. 1월 현재 온라인 신청 사전 상담도 전년 동기 대비 2배 증가한 총 3만2316건을 오픈하고 진행 중이다.

또한 올해부터는 정책자금 신청부터 상담, 평가 등 지원 프로세스를 비대면으로 전면 전환했다. 이는 정책자금 지원을 받기 위해 중진공 지역본지부를 방문하는 데 따른 불편을 해소하는 한편, 사회적 거리두기를 통해 코로나19 확산 방지에도 기여하기 위한 것이다.

정책자금 신청 상담의 경우 운전자금은 원칙적으로 비대면 상담을 진행한다. 기업이 중진공 홈페이지를 통해 상담을 원하는 일자와 시간을 선택해 예약하면 중진공 직원이 유·무선 통화로 상담을 실시한다. 기업이 희망하는 경우 대면 상담도 가능하다.

기업평가 단계에도 비대면 실태조사를 전면 도입했다. 화상회의 시스템, 영상통화, 음성통화를 활용해 평가대상의 신분과 기업 현장을 확인하고 기술사업성 평가를 위한 인터뷰를 진행한다. 정책자금 신청금액 1억원 이하는 원칙적으로 비대면 실태조사로 진행하고 사회적 거리두기 2.5단계부터는 비대면 실태조사를 추가 확대할 예정이다.

또한 정책자금 신청서는 홈페이지를 통해 온라인으로 제출 가능하게하고 실태조사 필요서류는 행정정보공동이용망 등을 활용한 온라인 확인으로 대체해 평가절차를 간소화했다.

앞서 중진공이 지난해 하반기에 현장 실태조사를 생략하는 비대면 심사를 시범적으로 운영한 결과, 참여기업 중 85.5%가 만족한 것으로 나타났다. 이유로는 간편·편리함이 52.8%, 신속함이 32.5%로 나타났다. 또한 응답기업의 98.4%가 향후에도 정책자금 비대면 상담, 평가 진행을 희망하는 것으로 조사됐다.

김학도 이사장은 "코로나19가 장기화됨에 따라 안전하고 신속한 정책자금 지원이 필요하다"면서 "정책자금 상담기회를 확대하고 상담부터 대출까지 비대면 지원 프로세스를 전면 도입해 더 많은 기업이 정책자금을 이용하고 코로나19 위기를 극복해나갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr