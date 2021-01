유진로봇, 자율주행 테스트 키트 ‘AMS-DemoKit-100’ 출시

수요 기업이 직접 자율주행 하드웨어 솔루션 테스트할 수 있도록 설계

[아시아경제 김희윤 기자] 로봇기업 유진로봇은 자율주행기술을 체험할 수 있는 테스트 제품 'AMS-DemoKit-100'을 출시했다고 13일 밝혔다.

유진로봇은 최근 바퀴가 달린 다양한 장비를 스스로 목적지까지 이동하게 돕는 솔루션을 개발하고 있다. 이번에 출시한 AMS-DemoKit-100은 유진로봇의 자율주행 솔루션을 테스트할 수 있는 데모용 키트로 해당 기술을 필요로 하는 산업군에서 하드웨어 구성을 확인하고 소프트웨어(솔루션)를 직접 테스트할 수 있도록 설계됐다.

AMS-DemoKit-100은 크게 ▲센서부 ▲제어부 ▲구동부로 구성됐다. 센서부는 유진로봇에서 자체 개발한 3D 라이다 YRL3를 통해 수평 270도, 수직 90도의 영역을 스캔한다. 제어부는 SLAM 및 Navigation 솔루션을 설치한 AM Board, 무선 네트워크를 위한 와이파이 모듈 등이 해당된다. 구동부는 이동을 위한 바퀴 및 전원장치로 구성됐다.

특히 제어부에는 산업용 사물인터넷(IoT) 솔루션 전문 기업 어드밴텍의 산업용 보드를 채택해 기술협력을 진행했다. 유진로봇의 내비게이션 기술과 결합해 더욱 정확한 지도 생성과 위치 인식, 주행을 위한 경로 탐색 및 장애물 회피 등의 자율주행 기술을 구현할 계획이라고 유진로봇 측은 설명했다.

유진로봇 관계자는 “다양한 시장의 제품과 플랫폼에 쉽고 빠르게 자율주행 기술을 테스트할 수 있는 ‘AMS-DemoKit-100’ 개발을 계기로 향후 자율주행 기술 상용화에 앞장서는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

