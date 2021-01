[신년사]임해종 가스안전공사 사장 "수소경제 주도권 놓치지 않아야"

[아시아경제 문채석 기자] 임해종 한국가스안전공사 사장은 4일 "글로벌 수소경제를 선도하기 위해서는 속도감 있는 추진을 통해 주도권을 놓치지 않아야 한다"고 강조했다.

임 사장은 이날 신년사를 통해 "수소 안전 관리 조직을 확대하고 인력과 예산 등 자원 투입을 집중하겠다"며 이같이 말했다.

가스안전공사는 지난 1일부로 기존 2팀 체제로 운영되던 '수소안전센터'를 '수소안전기술원'으로 개편했다. 기술원 내부에는 안전 관리 분야별 5부 체제를 갖춰 약 80명의 인력이 관련 업무를 수행하는 중이다.

임 사장은 "수소경제 로드맵과 수소안전관리 종합 대책에 대한 모니터링을 강화해 눈에 보이는 성과가 나올 수 있도록 만전을 기해달라"고 당부했다.

기존 가스 안전 관리에 대해서는 패러다임을 탈피한 과감한 변화와 혁신이 필요하다고 진단했다.

임 사장은 "지난해 가스 사고는 98건으로 역대 최고 수준이었던 1995년 577건 대비 83%가량 줄었다"며 "획기적인 감축 기조 속에서도 취급 부주의, 시설 미비 같은 후진국형 사고가 지속되고 있다"고 지적했다.

그러면서 "규제 중심의 관 주도형 안전 관리를 공급자 중심의 자율형 안전 관리 체계로 전환해야 한다"며 "공급자는 수요시설에 대한 실질적인 안전 관리 활동을 전담하고, 관은 민간의 활동을 관리하고 지원하는 새로운 모델을 도입해야 한다"고 주장했다.

이어 "디지털 뉴딜 시대에 대비해 검사 전 과정의 서비스를 비대면 온라인 중심으로 개선할 것"이라며 "4차 산업혁명을 접목한 스마트 안전 관리 기술 개발에도 더욱 박차를 가할 것"이라고 덧붙였다.

