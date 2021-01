파수 "파수 2.0 완성해 매출 30% 이상 늘릴 것"

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,030 전일대비 40 등락률 +0.50% 거래량 125,445 전일가 7,990 2021.01.04 14:23 장중(20분지연) 관련기사 파수, 미국 대표 제조업 그룹과 공급계약 체결스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축 close 가 4일 시무식 열고 세계적인 소프트웨어 회사로의 성장을 다짐했다.

파수는 온라인으로 시무식을 열고 조규곤 대표는 신년사를 통해 '파수 2.0 완성 및 30% 이상 성장'을 선언했다. 데이터 보안, 애플리케이션 보안, 개인정보 비식별화, 협업 플랫폼, 컨설팅 등 각 사업 영역별로 30% 이상 성장한다는 목표를 세웠다.

조 대표는 "파수 2.0 완성을 위해 서비스, 제품, 기업 문화 등 세 가지 축을 중심으로 노력해야 한다"고 강조했다. 서비스 부문에서는 ▲세일즈 프로세스 및 고객의 디지털 트윈 완성 ▲제품 부문에서는 디자인 개선과 디지털 혁신 ▲기업 문화 부문에서는 롤모델 발굴을 통한 습관화가 이뤄져야 한다고 했다.

조 대표는 이어 "지난해부터 사이버 전쟁이 시작되면서 데이터 암호화를 중심으로 한 데이터 보안만이 해답이라는 것을 대다수 기업과 기관이 인지했을 것"이라고 판단했다. 아울러 "파수의 주력 분야가 세계적으로 집중 받고 있다"며 "파수 2.0을 완성해 올해를 성장 가속화의 원년으로 삼을 것"이라고 포부를 밝혔다.

