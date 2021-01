전국 태권도장 관장들 "태권도장 15% 폐업…지원금 턱없이 부족해"

"10명 이내라도 허용 요구…최소한 움직임 보장해달라"

[아시아경제 장세희 기자]수도권에 적용 중인 '사회적 거리두기' 2.5단계 조치에 따라 지난달 초부터 문을 닫은 태권도장 관장들이 정부와 정치권에 방역 기준 완화를 요구하고 나섰다.

전국 태권도장 지도자 연합회 소속 수도권 태권도장 관장들은 1일 청와대와 국회, 더불어민주당사 앞에서 기자회견을 열고 "제대로 된 방역지침을 마련해 생존권을 보장하라"고 촉구했다.

이들은 "프로농구, 배구 등은 마스크도 쓰지 않고 몸싸움을 하며 경기하도록 허용하는데, 태권도장에서는 마스크도 쓰고 거리를 유지하며 몸싸움도 하지 않는데 집합 금지가 될 이유가 있느냐"고 물었다.

그들은 또 "이달 4일부터는 2.5단계에서도 밤 9시까지는 운동을 하게 해 달라"며 "10명 이내라도 좋으니 최소한의 움직임을 보장해 달라"고 요구했다.

이어 "만약 그렇게 할 수 없다면 당장 3단계로 올려서라도 빨리 코로나 사태를 끝내 달라"며 "실내체육시설 300만원 지원금으로는 턱없이 부족한데, 살 방법을 명확히 알려 달라"고 주장했다.

한편 손성도 연합회장은 "코로나 사태 이후 전국 태권도장의 15% 정도가 폐업했고, 이 중 상당수가 수도권인 것으로 파악하고 있다"며 "태권도 지도자들이 일용직 일자리도 구하기 힘들 만큼 어려운 상황"이라고 전했다.

