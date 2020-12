[아시아경제 이민지 기자] 원익홀딩스 원익홀딩스 030530 | 코스닥 증권정보 현재가 6,340 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 842,386 전일가 6,330 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 12월 들어 1兆 매도한 외국인, 코스닥에는 유입반도체, 형님 달리니 아우도 시동...부품 관련주 '들썩'외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close 는 이재헌, 박영규 각자 대표 체제에서 박영규 단독대표 체제로 변경한다고 공시했다.

