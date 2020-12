김철우 보성군수 정부 혁신평가 ‘기관장 혁신 리더십’ 돋보여

보성군, 2020년 정부 혁신평가 최고 등급

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 31일 행정안전부 주관 ‘2020년 지방자치단체 정부 혁신평가’에서 주민이 체감하는 혁신 성과를 창출한 것으로 인정받아 최고등급인 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

행정안전부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 △기관 자율혁신, △포용적 행정, △참여와 협력, △신뢰받는 정부, △혁신확산 및 국민 체감 5개 항목 12개 지표를 통해 지역 혁신 노력과 성과를 평가했다.

김철우 군수는 취임 초부터 “완전히 새로운 보성을 만들겠다”는 포부를 밝히며 혁신에 대한 의지를 보여줬으며, 5개 축제 통합 개최, 보성읍 도시가스 유치, 역대 최고 공모사업 선정 등 다방면에서 변화를 이끌고 혁신의 발판을 마련했다.

이를 통해 보성군은 이번 2020년 정부혁신 평가에서 △기관장의 혁신 리더십과 △지역혁신 기반 조성을 위한 혁신 관련 사업 참여에서 평균을 훌쩍 뛰어넘는 높은 점수를 받았다.

또 제1호 결재를 청렴 실천 다짐으로 할 만큼 ‘청렴한 보성 만들기’에 몰두한 결과 매년 종합 청렴도가 1단계씩 상승했고, 올해 종합청렴도 2등급을 받아 △주민 신뢰 제고를 위한 청렴도에서 좋은 평가를 받았다.

코로나19로 어려워진 지역 농가를 돕고, 군민들과 소통하기 위해 소통 채널을 다각화하는 등의 노력으로 보성군은 전라남도 적극 행정 우수사례 경진대회에서 이례적으로 홍보 분야에서 수상하며 △적극 행정 기반 마련 및 활성화 지표는 만점을 받았다. ‘온택트 보성세계차 엑스포’ 개최, 주민 주도 공적 마스크 생산 봉사단인 마스크 의병단도 적극 행정 실천 사례로 꼽혔다.

역점 시책으로 추진한 ‘우리동네 우리가 가꾸는 보성600’사업은 △주민참여 확대를 통한 지역문제 해결 노력 우수 사례로 평가됐다.

김철우 군수는 “완전히 새로운 보성을 만들겠다는 군민과의 약속을 지키기 위해서 변화와 혁신을 위해 달려왔는데, 이번 정부혁신 평가에서 좋은 평가를 받아 참 뿌듯하고, 현실에 안주하지 않고, 주민들의 삶에 긍정의 변화를 선사하기 위해 더욱 박차를 가하겠다”고 말했다.

한편, 2020년 정부혁신 평가는 광역, 시, 군, 구별로 분류해 우수, 보통, 미흡 3개의 등급으로 나뉘고, 우수등급을 받은 지자체에 대해서는 재정 인센티브와 포상을 한다.

호남취재본부 박천석 기자 kyy5325@asiae.co.kr