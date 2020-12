[아시아경제 박준이 기자] 태광 태광 023160 | 코스닥 증권정보 현재가 7,440 전일대비 350 등락률 +4.94% 거래량 1,858,303 전일가 7,090 2020.12.30 14:05 장중(20분지연) 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입 close 은 주식회사 HYTC의 주식 338만5821주를 350억원 상당에 취득하기로 결정했다고 30일 공시했다. 이에 따라 HYTC의 지분 45%를 소유하게 된다.

태광 측은 “2차 전지산업 진출 및 사업 다각화를 통한 기업 경쟁력 강화를 위해 투자했다”라고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr