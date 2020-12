집단감염 속출 요양시설에 긴급현장대응팀 파견…초동 대응 지원(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 요양병원·시설 등에 긴급현장대응팀을 파견한다. 고위험군 시설에 대한 초기 방역 대응을 강화해 피해 규모를 줄이기 위해서다.

윤태호 중앙사고수습본부(중수본) 방역총괄반장은 30일 정례 브리핑에서 "오늘부터 중수본 내에 '긴급현장대응팀' 3개 팀을 구성해 운영한다"고 밝혔다.

긴급현장대응팀은 요양병원이나 요양시설에서 환자가 발생하거나 집단감염이 확인됐을 때 중앙방역대책본부(방대본) 현장대응팀과 합동으로 현장을 방문해 초동 대응을 지원한다. 현장에서 확진자를 다른 병원으로 옮길지, 밀접하게 접촉한 이들은 어떻게 관리할지, 기존 인력으로 환자를 치료·관리하는 게 가능한 지 등을 판단해 필요한 조처를 할 예정이다.

윤 반장은 "고령자가 많고 감염에 취약한 요양병원과 시설은 초기에 빠른 개입과 조치가 필요하다"며 "중앙정부 차원에서 개입해 지방자치단체와 해당 병원에 필요한 자원을 제공할 수 있도록 하겠다"고 설명했다.

방역당국에 따르면 최근 집단감염이 발생해 코호트 격리 등 특별방역 관리가 이뤄지는 요양병원은 수도권 5곳, 비수도권 12곳 등 모두 17곳에 달한다.

한편 정부는 또 최근 집단감염이 발생한 서울 구로구 미소들노인전문병원에 의료진 30여명을 투입해 환자 치료를 지원하기로 했다.

중수본에 따르면 이곳과 관련해서 현재까지 총 180명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 가운데 143명을 다른 병원으로 전원해 현재 37명이 남아있다. 비확진자 중에는 246명을 전원 조치해 92명이 남았다.

윤 반장은 "이 병원에 남아있는 확진자 37명은 모두 전원시킬 계획"이라며 "비확진자 92명은 병원에서 계속 관리하되 이를 위한 의료인력 34명을 지원할 계획"이라고 밝혔다.

