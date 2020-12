◇승진

▲ECM본부장(전무) 심재송

◇신규 선임

▲리서치센터장(상무) 신동준

▲리스크관리본부장(상무) 염홍선

▲리서치센터장(상무) 유승창

▲대체금융본부장(상무) 윤법렬

▲IPS본부장(상무) 이민황

▲리스크심사본부장(상무) 이종철

▲경영기획본부장(상무) 한정호

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr