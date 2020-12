"30% 낮췄다" SK텔레콤, 3만원대 5G 중저가요금제 신고

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 기존 대비 30%가량 저렴한 3만원대 5G 중저가 요금제를 신고했다. 요금인가제 폐지 이후 적용되는 유보신고제의 첫 적용사례다. SK텔레콤에 이어 KT, LG유플러스도 요금제 카드를 만지작거리며 그간 이용자들의 불만이 잇따랐던 5G 요금 인하에 가속도가 붙을 것으로 예상된다.

29일 SK텔레콤에 따르면 이 회사는 이날 과학기술정보통신부에 언택트요금제(가칭) 5G·LTE 상품 6종을 신고했다. 언택트요금제는 오프라인 매장이 아닌, 온라인 전용이다. 이 과정에서 마케팅 비용을 줄인 대신 요금제 가격을 낮춘 게 특징이다. SK텔레콤 관계자는 "고객의 요금부담 완화 및 요금제 선택권 확대 등 고객가치 제고를 위한 신규 요금제 출시 신고서를 제출했다"고 밝혔다.

먼저 5G 요금제는 월 3만8500원에 데이터 9GB, 월 5만2500원에 데이터 200GB, 월 6만원에 무제한 데이터를 제공한다. 기존 9GB를 기준으로 한 5G 최저요금이 5만5000원선임을 감안할 때 30%가량 저렴한 수준이다. LTE 요금제의 경우 월 2만원대 2GB, 월 3만원대 5GB, 월 4만원대 120GB 등이다.

이날 SK텔레콤이 신고한 요금제는 요금인가제 폐지로 유보신고제가 도입된 이후 첫 사례다. 앞서 국회 국정감사에서 마케팅비를 줄인 저렴한 온라인 요금제 출시를 요구한 데 따른 것이기도 하다.

시장지배사업자가 신고만 하면 신규 요금제를 출시할 수 있는 유보신고제가 본격 시행되면서 향후 5G 저가 요금제 출시에 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다. KT와 LG유플러스 역시 정치권의 요구에 따라 온라인 요금제를 검토 중인 것이다.

다만 과기정통부는 신고 후 15일 간 요금제를 심사해 문제가 있을 경우 이를 반려할 수도 있다. 앞서 사전협의 과정에서 과기정통부는 SK텔레콤의 언택트요금제에 대해 요금제 간격, 알뜰폰 고사 우려 등의 이유로 제동을 걸었던 것으로 알려져 논란이 일기도 했다.

