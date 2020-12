K Car, 내년 중고차 시장 키워드는 'Double COW'

"친환경차 수요 늘고, 4050·女 비중 높아진다"

[아시아경제 김지희 기자] 직영중고차 기업 K Car(케이카)가 2021년 핵심 키워드로 ‘Double COW’를 선정했다. 올해 판매된 중고차 데이터를 기반으로 중고차 시장 흐름을 예측한 결과 구매력 높은 4050세대(Central of Age), 언택트 라이프 'O2O' 트렌드 확대, 여성 고객(Women) 증가 등 6개 키워드가 제시됐다.

첫 키워드는 도심형 친환경 모빌리티 수요 확대(City Car)다. 케이카는 친환경차에 대한 소비자의 수요가 늘어날 것으로 전망했다. 경유차 시내 진입 규제, 경유차 축소 등 환경 정책이 강화되는 가운데 가솔린차를 택하는 비중이 증가하고 있다. 올해 케이카 전체 판매 차량 중 가솔린차의 비중은 60.9%에 달했다. 디젤차가 주를 이루는 스포츠유틸리티차량(SUV) 부문에서도 가솔린 모델의 판매 비중이 전년 대비 4%포인트 늘었다.

하이브리드 차량 판매도 전년 대비 12% 가량 확대됐다. 전기차는 2019년 대비 판매대수가 무려 37% 증가했다. 저렴한 유지비와 각종 세제 혜택에 힘입어 앞으로 전기차 수요가 더욱 늘어날 것이란 분석이다. 특히 내년에는 현대차 아이오닉5, 제네시스 eG80, 메르세데스-벤츠 EQS, EQA 등 다양한 전기차 신차가 쏟아질 것으로 알려져 있어 중고차 시장으로 열기가 이어질 것으로 예상했다.

4050세대의 비중 증가(Central of Age)도 예상된다. 가장 소비력이 높은 4050세대는 올 한해 케이카 전체 구매 고객 중 45.4%를 차지했다. 이는 지난해 대비 약 3% 늘어난 수치다. 4050세대의 취미 및 여가 활동 증가 등으로 세컨드 패밀리카로 중고 SUV나 미니밴을 찾는 경우도 늘었다. 올 한해 차종별 판매 비중을 살펴보면 SUV 차량이 23.9%로 1위를 차지했다. 미니밴 카니발은 베스트셀링 모델 9위에 올랐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 촉발된 'O2O(Online to Offline) 홈서비스 대세화'도 이어질 것으로 분석했다. 케이카가 업계 최초로 선보인 비대면 온라인 구매 서비스 ‘내차사기 홈서비스’ 이용 분석 결과, 올해 전체 구매 중 홈서비스 이용 비중은 35%에 달한다. 매장 방문이 어려운 평일에는 온라인 구매 비중이 50%를 넘기도 했다.

O2O서비스와 더불어 중고차 온라인 결제(Online Payment)도 보다 활성화될 전망이다. 기존에는 비대면 중고차 구매 시 직접 매장을 방문해 결제하거나 또는 상담원과의 통화를 통한 입력 방식으로 진행해 결제 과정에서 번거로움이 있었다. 케이카는 올해 3월 기존 시스템의 단점을 보완해 ‘24시간 맞춤형 즉시결제’ 시스템을 도입했다. 케이카 결제 데이터 분석에 따르면 맞춤형 즉시결제 시스템 도입 후 온라인에서 상담원 도움 없이 셀프로 결제한 비중은 약 20%로 나타났다. 이 가운데 30대의 경우 45%가량이 즉시결제로 중고차를 구매해 온라인 쇼핑에 매우 적극적인 것으로 조사됐다.

중고차 시장에서 여성 고객(Woman Power)이 계속 늘어나는 점도 눈에 띈다. 케이카 구매 고객 중 여성 고객 비중은 지속적으로 증가해 올해 23.4%를 차지했다. 지난해와 비교해 13% 가량 늘었다. 여성의 경제력 상승과 세컨드카 보유 가구 증가 등의 흐름과 함께 홈서비스가 활발해졌기 때문으로 풀이된다.

올해 여성고객들이 선택한 국산 베스트셀링카는 올 뉴 모닝, 스파크, 더 넥스트 스파크, 아반떼 AD, 레이 순으로 전반적으로 운전이 편하고 유지비가 저렴한 경차, 준중형차를 선호하는 현상이 두드러졌다. 케이카는 내년 중고차 시장 내 여성 고객의 비중이 25%를 넘어설 것으로 기대하고 있다.

중고차를 구매 시 자체 품질보증 서비스(Warranty) 이용도 더욱 확대될 전망이다. 케이카 품질 보증 연장 서비스 ‘케이카 워런티(KW)’ 이용 현황을 분석한 결과 전체 구매 고객 중 케이카 워런티 가입 고객은 41.8%로 나타났다. 서비스 출범 당시 가입 비중(10%)보다 4배 이상 증가한 것이다. 소비자들은 중고차 구매 후 고장 수리비에 대한 부담 혹은 O2O 서비스 이용에 대한 불안을 품질 보증 서비스를 통해 해결하고자 하는 것으로 보인다.

정인국 케이카 대표이사는 “올해는 좋은 품질과 합리적 가격의 중고차를 구매하고자 하는 고객들이 케이카를 많이 찾은 가운데 코로나19 사태로 온라인 구매에 대한 관심이 여느 해보다 높았다“며 “신축년에는 누구나 쉽고 안전하게 중고차를 구매할 수 있는 온라인 쇼핑 환경을 완성하고 중고차 거래의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 말했다.

