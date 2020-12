내년 1200명 군입대 대신에 중소기업 근무

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]내년도 기업체와 연구소, 선박 등에서 근무하며 병역의무를 대신하는 전문연구요원과 산업기능요원, 승선근무예비역 등 1만6500명을 1만600여 개 병역지정업체에 배정한다,

29일 병무청에 따르면 전문연구요원 2500명은 기업부설 연구소와 연구기관 등에 배정해 연구 인력 양성과 지원을 통한 국가산업 발전에 기여하도록 했다.

중소기업과 중견기업 부설 연구소에 1200명을 배정했고, 기타 정부출연 연구소와 국공립연구소, 대학 부설 연구기관, 방위산업 연구기관, 과학진흥연구기관 등에는 300명을 투입한다. 산업기능요원은 현역으로 판정된 4000 명 중 특성화고와 마이스터고 등 실업계고졸업생 위주로 3468명을 기간사업에 배정했다.

병무청은 "이들이 해당 분야의 기술명장으로 성장해 국가산업 발전에 중추적인 역할을 담당할 수 있도록 했다"면서 "특성화고와 동일하게 산업분야 인재양성 목적으로 운영되는 일반고 직업계열 학과와 기술계 대안학교까지 배정을 확대했다"고 설명했다

경제적 약자인 기초생활보장 수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원 대상자의 병역이행과 경제적 자립을 지원하고자 101명을 별도로 배정했다. 또 방위산업 분야에는 88명을, 농어촌 인력 부족을 고려해 농업계 전공자 출신 343명을 농어업분야에 투입하기로 했다. 보충역으로 판정된 9천 명은 중소기업의 인력난 해소에 투입된다. 승선근무예비역은 해운ㆍ수산업체에 1000 명을 배정했다.

병역지정업체별 배정 인원은 병무청 인터넷(www.mma.go.kr)과 산업지원인력 취업 정보 사이트인 '산업지원 병역일터'(work.mma.go.kr)에서 확인할 수 있다.

전문연구요원 및 산업기능요원은 생산ㆍ연구 인력이 안정적으로 지원되도록 하는 대체복무제도 형태이다. 승선근무예비역은 비상시 군수물자 수송 등을 위해 해운ㆍ수산업체에서 일정 기간 승선 근무하면서 병역 의무를 대체한다.

