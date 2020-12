내년 대통령 연봉 2억3800만원…공무원 보수 전년比 0.9% 인상

[아시아경제 손선희 기자] 내년 대통령 연봉은 2억3822만원, 국무총리는 1억8468만원으로 각각 책정됐다. 전체 공무원 보수는 지난해 대비 0.9% 인상되며, 수당은 사실상 동결된다. 어려운 경제여건 등을 감안해 정무직공무원과 고위공무원단 및 2급(상당) 이상 공무원은 내년 연봉 인상분을 반납하기로 했다.

인사혁신처는 29일 내년 공무원 처우개선 및 수당제도 개선 내용이 담긴 '공무원 보수규정' 및 '공무원수당 등에 관한 규정' 개정안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 개정안은 내년 1월1일부터 적용된다.

부총리 및 감사원장 연봉은 1억3972만원, 장관 및 장관급에 준하는 공무원은 1억3580만원으로 책정됐다.

군인에 대해서는 체감 가능한 수준의 처우개선을 위해 2017년 수립한 봉급 인상계획에 따라 봉급을 지난해 대비 12.5% 인상한다. 이에 따라 병장 기준 올해 54만900원이었던 봉급이 내년에는 60만8500원으로 책정됐다.

공무원 수당은 사실상 동결된 가운데 일부에 한해 기준이 변경됐다. 인명구조 업무에 종사는 수상안전요원(경찰공무원)의 위험근무수당 등급을 기존 '병종'에서 '을종'으로 상향한다. 아울러 헬기를 이용해 산불진화 현장에 투입되는 산불진화대원(항공진화대원)에게는 재해율 등을 반영해 위험근무수당 '을종'을 지급한다.

