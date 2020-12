차인표 "'차인표' 거절 이후 5년간 정체기, 영화처럼 흘러가 출연"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 차인표가 영화 ‘차인표’ 출연 비하인드를 솔직히 말했다.

28일 오전 온라인으로 진행된 넷플릭스 영화 '차인표' 제작보고회에는 배우 차인표, 조달환, 김동규 감독이 화상 연결로 각각 얼굴을 비췄다.

이날 김동규 감독은 "이미지에 관한 이야기를 만들고 싶었다. 대표적 직업군이 배우라고 생각했다. 배우는 자신이 직접 이미지를 만들거나, 외부로부터 타인에 노출된 이미지가 있는데 거기에서 발버둥치며 탈피하고픈 상황을 구상하고 작업했다"고 말했다.

차인표에 대해 김동규 감독은 "톱스타"라며 "제가 생각한 톱스타의 표본"이라고 남다른 의미를 되새겼다.

차인표는 5년 전 영화 출연을 한 차례 거절했다고 밝혔다. 그는 “제목이 제 이름인 게 굉장히 부담스러웠다. 5년 전에 영화 제안을 처음 받았는데, 제작자인 김성환 대표와 김동규 감독을 모를 때였다. 모르는 사람들이 저에 대한 영화를 써서 왔으니 처음에는 사실 의심을 했다"고 솔직히 털어놨다.

이어 "5년 전에는 기획이 신박하고 제안을 받아서 기쁘기도 했지만, 영화 속 차인표에 대해 부정했다. 이런저런 고민 끝에 출연을 거절했다"며 "거절 후 5년간 제 현실이 정말 영화처럼 흘러갔다. 정체기가 왔다. 영화에 출연할 수밖에 없었다"고 말해 웃음을 줬다.

차인표는 "지난 5년간 저는 정체해있었지만, 김성환 대표는 영화 '극한직업'을 만들어서 초대박을 터뜨렸다"고 솔직히 말해 재차 웃음을 자아냈다.

그러면서 "엊그제 5년 전에 보내온 김동규 감독이 이메일을 다시 읽었다. 출연을 거절당하면 기분이 나쁜 법도 한데 정성스럽게 '좋은 모습으로 다시 오겠다. 꼭 기다려달라'고 적었더라"고 전하며 눈물을 보였다.

또 아내 신애라의 반응에 대해 차인표는 "5년 전에는 '굳이 이런 작품 할 필요가 있겠나' 싶었는데 이젠 뭐라고 하라더라"며 웃었다.

'차인표'는 대스타였던 배우 차인표가 전성기의 영예를 되찾기 위해 고군분투하는 과정을 코믹하게 그린 작품이다. 1990년대를 풍미했던 스타 차인표의 실제 이름과 이미지를 그대로 사용, 이미지를 변주해 실제와 가상을 오간다. 차인표는 극 중 그 시절 영광과 인기, 이미지를 움켜쥐고 살아가는 차인표를 연기한다.

영화 ‘차인표’는 2021년 1월 1일 넷플릭스 공개.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr