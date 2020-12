SBS 라디오 출연자 2명 코로나 확진…밀접접촉자 김영철 등은 자가격리 중

[아시아경제 나한아 기자] SBS가 라디오 프로그램 출연자 중 2명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 개그맨 김영철 등 밀접 접촉자들은 검사를 받고 자가 격리에 들어갔다.

SBS는 "해당 출연자들은 무증상이었고, 23~24일 '이숙영의 러브FM'과 '김영철의 파워FM', '이재익의 시사 특공대'에 출연해 SBS 방문 시 프로그램 진행자, 직원, 제작진 일부와 밀접 또는 단순 접촉했다"라고 설명했다.

이어 확진자의 사내 동선을 파악해 방역을 마쳤고, 접촉자들을 확인해 코로나19 검사를 받게 한 결과 모두 음성으로 판정됐다고 밝혔다.

그러나 음성 판정을 받은 김영철과 이재익 CP는 2주간 자가 격리를 시작했고, 이숙영은 방역 당국의 판단에 따라 자가 격리 여부를 결정할 예정이라고 SBS는 덧붙였다.

