[아시아경제 조현의 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 청주 참사랑노인요양원에서 10명의 확진자가 더 나왔다.

27일 청주시에 따르면 이 요양원 입소자 8명과 종사자 2명이 추가로 양성 판정됐다.

이들은 지난 17일과 20일, 23일 세 차례 검사에서 음성이 나왔으나 전날 실시한 4차 검사에서 확진됐다. 이로써 누적 확진자는 105명으로 늘었다.

입소자 74명 중 약 90%인 67명이 확진을 받았다. 종사자 29명과 가족 등 기타 9명도 감염됐다. 집단 감염이 발생한 이 요양원은 동일 집단(코호트) 격리 중이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr