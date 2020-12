[아시아경제 조현의 기자] 아르헨티나가 29일(현지시간)부터 러시아 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 '스푸트니크 V' 접종을 시작한다.

26일 주요 외신 등에 따르면 알베르토 페르난데스 아르헨티나 대통령은 이날 주지사들과 회의에서 백신 접종 일정을 밝히며 "의료인력은 72시간 내 백신을 맞을 것"이라고 밝혔다.

아르헨티나는 러시아와 벨라루스에 이어 스푸트니크 V 사용을 승인한 세 번째 국가다. 아르헨티나 보건당국은 지난 23일 스푸트니크 V 긴급사용을 승인했고 이튿날 30만회분이 아르헨티나에 도착했다.

스푸트니크 V는 대규모 3상 임상시험이 이뤄지기 전 러시아가 사용승인이 내려서 효능과 안전성이 제대로 검증되지 않았다는 지적을 받는다.

아르헨티나에서는 현재까지 코로나19 확진자와 사망자가 각각 160만명과 4만2500여명 나왔으며 2차 유행의 우려가 커지는 상황이다.

