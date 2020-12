[주간HOT종목]카카오, 외국인·기관 '관심 UP'…성장에 주목

[아시아경제 금보령 기자] 카카오가 한 주 동안 외국인과 기관 투자자들의 눈길을 사로잡았다.

27일 한국거래소에 따르면 지난 21~24일 사이 외국인 투자자들은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 374,000 전일대비 3,500 등락률 -0.93% 거래량 465,132 전일가 377,500 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자카카오, 최근 5일 개인 47만 2829주 순매도... 주가 37만 4500원(-0.79%)카카오, 최근 5일 개인 42만 783주 순매도... 주가 38만 원(+1.06%) close 주식 879억원어치를 담았다. 코스피와 코스닥 시장을 합쳐 외국인 투자자 순매수 상위종목 1위는 카카오였다. 기관 투자자들도 같은 기간 카카오 주식 390억원어치를 사들였다.

카카오는 탑라인 성장이 주목을 받고 있다. 현대차증권은 카카오의 4분기 연결 기준 매출액을 1조2400억원으로 추정했다. 전년 대비 46.1%, 전분기 대비 12.5% 증가한 수치다. 김현용 현대차증권 연구원은 "탑라인 성장률은 고점을 기록한 전분기를 재차 상회할 전망"이라며 "톡비즈 내 비즈보드와 커머스 모두 전분기 수준의 높은 성장률을 이어가며 3분기에 이어 50% 이상의 매출성장이 가능할 것으로 예상한다. 톡비즈는 #탭으로의 지면 확대 및 광고주들의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 이연된 연간 마케팅 예산의 4분기 집행이 집중된 효과, 커머스는 선물하기 내 배송상품 비중 확대 및 톡딜 호조에 기인한다"고 설명했다.

카카오는 내년 금융, 모빌리티, 구독경제 등 소비자 효용 신사업을 강화할 것으로 보인다. 김 연구원은 "내년 탑라인 성장은 신사업, 유료콘텐츠, 톡비즈 순의 기여를 예상한다. 페이 및 모빌리티에서 연간 영업흑자의 유의미한 실적을 만들고 도입 초기의 구독경제 사업모델을 발전시키는 전략이 될 것으로 본다"며 "소비자 효용을 높이는 신사업들에 대해 외형 확대와 수익성 추구를 동시에 달성하는 원년이 될 것으로 예상한다"고 말했다.

폭발적인 외형 성장도 기대되고 있다. 연말까지 1만곳 광고주 확보가 목표였던 톡보드의 경우 3분기 기준 1만2000곳을 넘겼다. 최재호 DS투자증권 연구원은 "톡보드는 추세를 볼 때 내년 말에는 광고주 3만곳 이상을 충분히 확보하겠다. 톡보드 일매출액은 올해 말 10억원, 내년 말 15억원 이상 달성할 것으로 예상된다"며 "페이, 뱅크, 모빌리티는 내년 70%를 상회하는 압도적인 매출 성장률을 기록할 것으로 전망한다"고 분석했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr