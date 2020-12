미국, '백신 새치기' 범죄 등장 …"엄중한 범죄, 경찰수사 지원할 것"

[아시아경제 나한아 기자] 미국 뉴욕에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신의 우선순위를 가로채는 위반사건이 발생했다.

미국 뉴욕주 경찰은 의약품 공급업체인 파케어 커뮤니티 헬스케어에 대한 사기 혐의 수사에 들어갔다고 26일(현지 시각) 블룸버그 통신이 전했다.

뉴욕주 정부는 파케어가 거짓 계획으로 백신을 확보한 뒤 백신 우선순위 지침을 어기고 일명 '백신 새치기'를 한 정황이 있다고 지적했다. 앞서 뉴욕주는 코로나19 백신 접종 우선순위 대상을 현장 의료진, 요양원 거주자나 근로자들로 선정한 바 있다.

그러나 파케어는 보건업계 종사자들, 60세 이상 또는 기저질환이 있는 이들로부터 온라인 신청을 받아 첫 백신을 공급하려 한 것으로 드러났다.

경찰의 이번 '백신 새치기' 수사는 뉴욕주에서 백신의 공급과 관련해 발생한 첫 스캔들이라고 블룸버그 통신은 전했다.

하워드 저커 뉴욕주 보건부 장관은 "이번 사안을 매우 심각하게 생각하고 경찰의 수사를 지원하겠다"라며 "누구든지 알면서 이번 계획에 동참한 것으로 밝혀지면 법의 한도까지 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr