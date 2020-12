아시아·중동까지…변이 바이러스 세계 곳곳 확산

[아시아경제 조현의 기자] 기존 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 바이러스보다 전파력이 높은 변이 바이러스가 전 세계로 확산하고 있다.

27일 주요 외신에 따르면 영국에서 처음 발견된 변이 바이러스는 현재 유럽을 휩쓸고 지나가 중동, 아시아, 호주, 북미로 번져가고 있다.

유럽에서는 프랑스, 덴마크, 스페인, 스웨덴, 네덜란드, 독일, 이탈리아, 아일랜드, 스위스 등이 변이 바이러스를 확인했다. 캐나다, 레바논, 싱가포르, 일본도 변이 바이러스 감염자를 확인했다.

거의 모든 사례에서 변이 바이러스는 영국에서 온 입국자들이 출발점으로 추적됐다. 내부 전파도 우려되는 상황이다. 일본에선 영국에 다녀왔다가 변이 바이러스에 감염된 30대 기장의 가족도 역시 변이 바이러스 확진 판정을 받았다. 캐나다의 감염자 2명은 여행 이력이 없다.

미국에서는 당국의 발표는 없었으나 이미 변이가 확산하는 것으로 의심되고 있다. 워싱턴포스트(WP)는 그동안 미국이 유전자 검사를 거의 하지 않아 보고된 사례가 없을 것이라고 지적했다.

변이 바이러스는 영국 잉글랜드 남부에서 지난 9월 처음 발견됐다. 영국 정부는 변이의 전염력이 기존 코로나19보다 최대 70% 강하다고 분석하고 있다.

런던, 잉글랜드 동부, 동남부는 변이 확산의 진원이 되면서 확진자 폭증 현상이 지속되고 있다. 영국 통계청(ONS)에 따르면 이들 지역의 확진자 3분의 2가 변이에 감염된 것으로 나타났다.

전문가들은 변이가 전염력이 강해졌으나 백신의 효과를 무력화할 정도로 바뀌지는 않았다고 입을 모은다. 그러나 백신이 이제 접종되기 시작해 보급 효과를 기대하기에 이른 시점인 까닭에 우려는 커지고 있다.

변이에 대한 각국의 공포는 국경통제로 이어지고 있다. 영국에서 건너온 이들이 변이 감염의 시발점인 까닭에 영국발 입국자 규제가 기본이 되고 있다. 이달 들어 영국발 입국을 제한하는 국가는 40여 개국에 달한다.

설상가상으로 남아프리카공화국에서는 새로운 변이가 발견됐다. 영국에서는 이미 남아공판 변형 바이러스가 발견됐다.

