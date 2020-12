집에서 공예하면서 즐기는 비대면 청소년축제

금천구, 비대면 청소년축제 ‘키트 만들기’ 참여자 모집....12월28~1월3일 참여 청소년 160명 선착순 모집...지역공방 원데이클래스에서 만든 공예키트를 각 가정으로 배송... 공예작품 완성 후 우수후기 남긴 10명에게 소정의 상품 증정

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 올해 청소년축제의 일환으로 진행되는 ‘공예 키트 만들기’ 프로그램 참가 청소년을 12월28일부터 1월3일까지 모집한다.

청소년축제는 청소년들이 기획단을 꾸려 직접 만들어나가는 축제지만 올해는 코로나19 확산으로 인한 사회적 거리두기 상향으로 인해 비대면 키트 만들기 프로그램으로 대체하게 됐다.

프로그램은 지역 공방 원데이클래스에서 만든 공예키트를 각 청소년 가정에 배송, 청소년들은 키트에 동봉된 설명서와 동영상 강의를 참고해 자신만의 공예작품을 완성하는 방식으로 진행된다.

키트는 ‘사다리 수납함 만들기’ ‘석고방향제 만들기’ ‘가죽 카드지갑 만들기’ ‘다육이 캔들 만들기’ ‘손뜨개 인형 만들기’ 등 다양한 종류로 구성했다.

동영상 강의는 구 홈페이지 검색란에 ‘연합축제’ 키워드로 검색하면 체험 키트 종류별로 골라 볼 수 있다.

이번 프로그램은 구에 주민등록을 둔 청소년(중·고등학생)이면 누구나 참여할 수 있다.

참여를 원하는 청소년은 28일부터 1월3일까지 금천구청 홈페이지 통합예약서비스 ‘교육/강좌’ 게시판을 통해 신청하면 된다. 선착순 160명을 모집, 참가비는 무료다.

접수마감일 이후 일주일 이내 키트가 배송되며, 참가 청소년은 1월15일까지는 키트를 완성, 이메일(geumcheon101@gmail.com)로 후기를 제출해야 한다.

제출된 후기 중에서 우수 후기 10개를 선정해 아이스크림 기프티콘(4000원 상당)을 증정할 예정이다.

유성훈 구청장은 “코로나19 상황에서 학업과 생활에 지친 청소년들을 지원하고 기분전환의 계기를 만들어 주기 위해 색다른 방식으로 청소년 축제를 준비했다”며 “비록 예년처럼 함께 모여 축제를 즐기지는 못하지만 비대면 축제를 통해 청소년들이 지친 마음에 활기를 되찾길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr