[아시아경제 조현의 기자] 영국 정부가 다음 달 4일부터 아스트라제네카와 옥스퍼드대학이 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 보급한다.

영국 일간지 텔레그래프는 26일(현지시간) 영국 정부가 백신 대규모 보급 프로그램의 일환으로 2주 안에 200만명을 상대로 아스트라제네카 백신이나 화이자 백신의 1차 접종을 시행한다는 계획을 세웠다고 보도했다.

텔레그래프는 영국 의약품 규제당국이 며칠 내 아스트라제네카 백신의 사용을 승인하면 다음 달 두번째 주에는 스포츠 스타디움이나 회의장에 대규모 백신 접종소가 설치될 것이라고 보도했다.

아스트라제네카 백신은 초저온에서 보관해야 하는 화이자-바이오엔테크 백신보다 관리가 쉬워 보급도 더 수월할 것으로 관측되고 있다.

