내달 8일까지 정보통신 정부포상 공모

[아시아경제 구채은 기자] 정부가 정보통신발전에 공헌한 유공자를 포상하는 '정보통신, 정보문화 유공 정부포상'을 1월 8일까지 공모한다.

정보통신발전 유공자 포상은 1955년부터, 정보문화발전 유공자 포상은 1988년부터 매년 실시해왔다. 2021년부터는 둘을 통합해 정보통신발전 유공 포상과 정보문화발전 유공 포상 공모를 진행한다.

'정보통신 및 정보문화 유공 정부포상' 공모는 2021년 1월 8일까지 공모한다. 온나라 전자문서 접수, 이메일 접수, 우편접수 모두 가능하다. 관련 양식은 과기정통부, 한국정보방송통신대연합, 한국지능정보사회진흥원 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있다.

포상 후보자는 분야심사, 종합심사, 공적심사 등을 거쳐 최종 선정한다. 정보통신발전 유공자는 제66회 정보통신의 날(2021년 4월)기념식에서 시상할 예정다. 정보문화발전 유공자는 제34회 정보문화의 달 기념식(2020년 6월)에서 시상할 예정이다.

허성욱 과기정통부 정보통신정책관은 “국내·외적으로 어려운 상황이지만 정보통신분야 발전과 건전 문화 창달에 기여한 유공자 및 단체를 선발·포상하여 그간의 노고를 위로·격려코자 하니 많은 참여를 바란다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr