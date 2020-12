[아시아경제 이현주 기자] 교육부 차관에 정종철 현 기획조정실장이 23일 임명됐다.

1966년생인 정 신임 차관은 대구고등학교와 성균관대 행정학과를 졸업했다. 서울대 행정학과 석사를 거쳐 미국 조지아대 교육학 박사를 수여했다. 행정고시 34회로 교육부 학생복지정책과, 대구교육청 부교육감, 교육부 안전정보국장을 역임했다.

청와대는 발탁 이유에 대해 "교육정책 기획부터 일선 교육현장까지 교육 전반에 대한 풍부한 업무 경험과 전문성을 쌓아 온 전문가"라며 "코로나19에 대응해 학생의 안전과 학습권을 지키는 동시에 교육의 공공성 강화, 미래 대비 교육 환경개선 등 문재인 정부 핵심 교육 정책을 차질 없이 추진해 나갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.

