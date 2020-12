광주은행 ‘크리스마스 산타 오셨네’ 행사 펼쳐

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 지난 22일 초록우산어린이재단 광주지역본부와 함께 ‘크리스마스 산타오셨네’ 행사를 열었다고 23일 밝혔다.

광주은행은 성탄절을 맞아 성탄 소원 선물 대상자로 선정된 대표 어린이 2명을 광주은행 캐릭터 ‘KJBEARS’(웅이·달이·단지)와 성탄절을 스토리로 꾸며진 본점 1층의 ‘KJBEARS ZONE’으로 초청했다.

송종욱 은행장과 광주은행 지역사랑봉사단 직원들은 직접 산타로 분장해 패딩점퍼와 운동화 등 아이들의 소원 리스트에 있는 선물과 케이크을 전달했으며, 선물 전달식 후에는 본점 3층의 ‘KJ상생마루’에서 어린이 영화를 관람하며 즐거운 시간을 가졌다.

또 어려운 환경의 지역 어린이 30명에게는 성탄 소원 선물을 전달할 수 있도록 초록우산어린이재단 광주지역본부에 후원금 500만 원을 전달했다.

송종욱 광주은행장은 “‘코로나19’ 확산의 장기화로 어린이들과 성탄절의 행복을 함께 나누고자 계획했던 이번 행사에 우리지역의 더 많은 어린이들을 초대하지 못해 안타깝다”며 “앞으로도 지역과의 상생을 위한 금융지원 및 지역민과의 동행을 위한 사회공헌활동 등에 광주·전남 대표은행의 책임을 다하겠다”고 말했다.

