[아시아경제 황윤주 기자] 포스코는 정기 임원 인사 및 조직 개편을 통해 이유경 설비자재구매실장을 엔투비 사장으로 선임했다고 21일 밝혔다. 이 사장은 최 회장의 여성 임원 확대 기조로 인해 그룹사 사상 첫 여성 사장에 내정됐다.

이 사장은 그룹내 동반성장 활동을 주도한 인물로 평가받고 있다.

▲1967년생 ▲고려대 영어영문과 학사 ▲이화여대 MBA 석사 ▲포스코엠텍 마케팅실장 ▲포스코 원료1실 원료수송그룹장 ▲포스코 원료2실 광석그룹장 ▲포스코 설비자재구매실장

