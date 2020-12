[아시아경제 박지환 기자] 프랑스 대통령실인 엘리제궁은 19일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진에도 불구하고 안정적인 상태를 유지하고 있다고 밝혔다.

AFP 등에 따르면 이날 프랑스 대통령실은 대통령 상태와 관련한 간략한 성명을 냈다.

성명은 "마크롱 대통령은 어제와 비교하면 여전히 안정적인 상태에 있다"며 "다만 이전과 같은 증상(피로, 기침, 뻐근함)을 보인다"고 했다. 성명은 마크롱 대통령이 계속 업무를 보고 있다고도 덧붙였다.

마크롱 대통령은 17일 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다. 이에 장 카스텍스 총리 등 프랑스 내 주요 인사와 페드로 산체스 스페인 총리 등 마크롱 대통령을 최근에 만난 유럽의 다른 나라 정상들도 자가 격리 중이다.

