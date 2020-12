동신대 차두옥 교수 ‘2020 한국경제문화대상’ 영화 부문 수상

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 뮤지컬·실용음악학과 차두옥 교수가 17일 한국경제문화연구원(KECI)이 주최한 ‘2020 한국경제문화대상’ 영화 부문 수상자로 선정됐다고 밝혔다.

올해로 7회째를 맞은 ‘한국경제문화대상’은 매년 정치, 경제, 문화, 예술, 체육인 등을 심사해 수상자를 선정하고 있다.

차 교수는 2001년 3월 동신대 방송연예학과에 부임한 이후 현재까지 문화예술 분야 인재양성에 기여하고 지역 문화예술 발전에 힘쓴 공적을 인정받았다.

특히 ‘전남교육학생 영상기자단 캠프’, ‘영화제작 캠프’ 등을 진행하며 청소년들의 꿈과 끼를 키우고, 청소년 교육 영화 연출을 통해 청소년들의 건전한 정신 함양에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.

차 교수는 2006년 영상산업의 불모지였던 광주시에 광주영상위원회를 발족, 운영위원장을 역임하며 많은 영화와 드라마 촬영을 유치하는 등 지역 영상산업 발전에 이바지한 공로를 인정받아 2015년 광주예총예술문화상, 부총리 겸 교육부장관 표창 등을 받기도 했다.

현재도 광주문화예술회관과 광주문화재단 자문위원, 생활연극협회 부이사장 및 광주시 지회장, 광주시 문화다양성위원회 위원, 광주영화인협회 회장 등으로 활동하며 지역 문화예술 발전에 이바지하고 있다.

