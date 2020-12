전북서 코로나19 이틀 새 29명 확진… 익산 교회서 11명 집단감염

김제 가나안요양원 감염자 73명으로 2명 증가…도내 누적 확진 625명

[아시아경제 구은모 기자] 전북도 보건당국은 16일부터 17일 오후 3시까지 29명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 추가로 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 날짜별 확진자는 16일과 17일 각각 19명, 10명이다.

익산시 남중동 열린문교회에서는 지난 15일부터 11명이 확진됐다. 이들은 지난 7∼11일 경북 경산시의 A기도원에서 열린 부흥회에 개인 또는 단체로 다녀온 것으로 파악됐다.

특히 이 교회 최초 확진자인 전북 593번 80대 환자는 지난 15일 오후 늦게 확진됐고 이튿날 숨졌다. 이는 코로나19와 관련한 도내 4번째 사망 사례다. 말기 암 환자인 그는 입원 전 검사에서 양성 판정을 받은 것으로 확인됐다.

전북도는 이 교회 교인 등 27명을 전수검사해 교인 10명이 확진 판정을 받았고, 나머지 16명은 음성으로 나왔다. 도 보건당국은 경산 A기도원 관계자가 최근 열린문교회에 와서 설교한 사실을 파악, 역학조사를 실시 중이다.

김제시 황산면 가나안요양원과 관련해선 17일 종사자와 입소자 각 1명이 확진돼 확진자 수는 73명으로 늘었다. 전주시 덕진구 새소망교회와 현대자동차 전주공장에서도 자가격리 해제 전 검사 등에서 각각 확진자가 발생해 누적 확진자는 각각 28명과 25명이 됐다. 이로써 도내 누적 확진자는 625명으로 늘었다.

도 보건당국은 확진자들의 휴대전화 GPS(위성위치확인시스템)와 신용카드 결제 기록 등을 통해 동선과 접촉자를 파악하고 있다.

