美 코로나19 하루 확진자 25만명…역대 최다 기록

[아시아경제 전진영 기자] 미국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 시작했지만 코로나19 확산세는 여전히 지속되고 있다.

AFP 통신은 16일(현지시간) 미국 존스홉킨스 대학 통계를 인용, 미국에서 코로나19 일일 신규 확진자 수가 25만명으로 보고됐다고 보도했다. 이는 코로나19 하루 신규 확진자로는 최대치다.

AFP는 이어 하루 코로나19로 인한 사망자도 3700명을 넘겨 사망자 수 또한 역대 최고를 기록했다고 했다.

미국 보건복지부는 이날 코로나19로 인한 입원 환자 수는 11만 3000명에 달한다고 전했다.

보건 당국은 지난달 추수감사절 연휴에 확진자가 급증한 것과 관련, 이번 크리스마스 연휴를 앞두고 바짝 긴장을 곤두세우고 있다.

뉴욕 등 일부 지역은 크리스마스를 기점으로 코로나19 감염이 다시 폭증할 경우, 올해 상반기 시행했던 재봉쇄 조치를 다시 추진하는 방안도 검토중인 것으로 전해졌다.

