네이버클라우드 "국내 중소기업과 동반 모색" 글로벌 진출 박차

[아시아경제 부애리 기자] 네이버클라우드가 17일 국내 중소 소프트웨어(SW) 기업들과 함께 글로벌 시장에 동반 진출하겠다는 계획을 공개했다.

박기은 네이버클라우드 최고기술책임자(CTO)는 이날 온라인으로 개최된 네이버클라우드써밋 행사에서 "클라우드 기반 서비스인 서비스형소프트웨어(SaaS)는 국경이 없는 것이 특징"이라면서 "한국의 대표 클라우드 사업자로 SaaS 기업들과 함께 글로벌 동반 진출을 모색하고 있다"고 말했다.

박 CTO는 "클라우드 해외 리전을 사용하면 해외 시장 출시에도 추가 비용이 발생하지 않는다"고 덧붙였다.

이어 그는 "특히 해외에서는 국내와 같은 브랜드 인지도가 동작하지 않을 것이기 때문에 타깃 시장에 맞춰진 혹은 특화된 서비스 중심으로, 즉 SaaS로의 접근이 맞다고 생각하고 있다"고 강조했다.

박 CTO는 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 클라우드, 인공지능(AI) 활용 사례로 공적 마스크 판매 정보 제공과 온라인 개학, 코로나 능동감시대상자 대상 자동 전화 등을 꼽았다.

그는 "4만 명만 수용이 가능한 e학습터 시스템을 최대 300만명 동시접속이 가능한 규모로 증설했는데 이렇게 빠른 대응은 클라우드가 없었다면 절대로 불가능했을 것"이라고 말했다.

이어 "서비스 상품에 그치지 않고 기업들이 비즈니스 관점에서 필요한 분야별 솔루션을 갖추려고 한다"며 "각 분야의 상품군들을 묶어서 하나의 버티컬(수직적) 솔루션 상품군을 형성하는 것"이라고 설명했다.

이어 "국내에만 머무르지 않겠다는 것은 네이버클라우드가 항상 가지고 있는 도전 정신"이라며 "올해부터 글로벌 진출의 첫발을 내딛고 있으며, 앞으로는 더욱 노력할 것"이라고 밝혔다.

