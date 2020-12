[아시아경제 김효진 기자] 신협중앙회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산세에 대응해 전국 879개 조합을 통해 공제계약관계자 및 조합원들에게 보건용 마스크(K94) 460만 장을 무상 보급한다고 17일 밝혔다.

신협은 전체 마스크 460만 장 중 260만 장을 오는 24일까지 1차 보급하고, 내년 1월 200만 장을 추가 보급할 예정이다.

마스크 착용이 코로나19 감염예방의 가장 효과적인 수단인 만큼 신협은 보건용 마스크 무상 보급을 통해 코로나 시대를 살아가는 공제계약관계자와 조합원들이 일상생활을 더욱 안전하게 누릴 수 있도록 든든히 어부바하겠다는 뜻을 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr