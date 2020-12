한경연 "내년 韓 경제 다소 회복…지나친 낙관은 경계해야"

[아시아경제 이동우 기자] 한국경제연구원은 17일 정부의 '2021년 경제정책방향'에 대해 내년 한국경제가 다소 회복할 것으로 예상하지만 지나친 낙관은 경계해야 한다고 밝혔다.

한경연은 이날 논평을 통해 "내년도 우리경제는 올해 마이너스 성장에 따른 기저효과, 내년 세계 교역량 증가 기대로 다소 회복될 것으로 예상된다"면서도 "민간소비 부진 지속, 반도체를 제외한 주력 산업 수출경쟁력 약화, 저출산·고령화에 따른 성장 둔화 등 경제 하방요인이 상존해 있는 만큼 지나친 낙관은 경계해야 한다"고 강조했다.

한경연은 "특히, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 과정에서 전 세계적으로 부채가 가파르게 증가해 새로운 위기의 뇌관으로 작용할 가능성이 크다"고 경고했다.

그러면서 "우리나라도 가계부채가 이미 심각한 상황에서 정부부채마저 빠르게 늘어나고 있어 더욱 각별한 주의가 필요하다"면서 "정부는 이에 대한 경각심을 가지고 대책을 마련할 필요가 있다"고 주문했다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "기업들은 코로나19라는 전대미문의 악조건 속에서도 투자와 고용 유지를 위해 고군분투하고 있지만 최근 기업규제 3법, 노동관계법 등의 연이은 입법으로 기업환경이 더욱 악화될 우려가 있다"며 "민간 활력 회복 및 미래 먹거리 산업 육성을 위해 기업정책의 전환과 적극적인 규제개혁에 적극 힘 써줄 것을 당부한다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr