사이코패스 & 소시오패스의 차이점과 공통점

[아시아경제 이진경 기자] 잔인한 범죄를 저지른 범죄자들 중 사이코패스인 경우 일반적으로 이해하기 어려운 모습을 많이 보입니다. 반사회적 성격장애로 규정되는 사이코패스와 소시오패스, 타인에 대한 공감력이 전혀 없어 자기 만족을 위해서는 사회의 통념도 무시하는 이들은 대체 어떤 사람일까요? 우리 일상 속에서 구분이 가능할까요? 카드뉴스를 통해 자세히 알아봅시다.

