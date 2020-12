"3단계는 유럽 같은 '락다운' 아냐…마트 봉쇄 등 조치 어렵다"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 방역당국이 사회적 거리두기 기준을 가장 높은 3단계로 올리더라도 일부 유럽 국가의 사례처럼 완전한 봉쇄는 어려울 것이라고 예상했다. 더불어 단계 격상으로 인한 부작용을 고려해 수도권 기준 2.5단계인 현 상황에서 유행을 차단하고 확진 환자들을 감당할 의료 대응 체계를 마련하는 것이 목표라고 밝혔다.

이상원 중앙방역대책본부(방대본) 역학조사분석단장은 17일 오후 정례 브리핑에서 '(3단계 격상시)대형마트가 폐쇄될 가능성이 있어 사재기 조짐이 일어난다는 보도가 있다'는 질문에 "3단계라고 하는 것이 보통 유럽국가에서 얘기하는 락다운(봉쇄령)의 개념은 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "훨씬 강화된 조치이긴 하지만 마트를 봉쇄하고 생필품을 사지 못하는 정도라고 생각하기에는 좀 어려운 문제가 있다"며 "현재까지 그런 단계가 발생하지 않도록 최선을 다해 유행을 억제하고, 중환자를 감당할 수 있는 병상 확보나 인프라를 확대하는 쪽으로 노력을 기울이고 있다"고 덧붙였다.

방대본에 따르면 이달 1일부터 16일까지 확진자 1만1241명 중 주요 감염경로는 선행 확진자 접촉이 43.2%(4853명)로 가장 많았다. 다음으로 집단발생이 30.4%였다.

지난달 22일부터 이달 16일까지 4주간 감염경로 변화를 살펴보면 이달 들어 요양병원·시설에서의 감염이 증가(2.5%→9.8%)하는 추세였고, 종교시설에서의 감염도 2주전(53명)보다 약 5배 증가(279명)했다.

일각에서는 국민 스스로 일상생활을 멈추기가 어려운 상황에서 정부나 방역당국의 정책적 개입이 필요하지 않느냐는 의견도 낸다. 이에 대해 이 단장은 "12월은 정부와 방역당국이 기대했던 만큼 이동량이 감소하지 않았다"며 "어떻게든 사회적 거리두기를 통해서 이러한 접촉을 줄이는 것이 현재의 전략"이라고 설명했다.

그러면서 "강제적인 방법을 통해 사회적 접촉 차단을 하는 것은 효과와 결과를 같이 봐야하는 문제"라며 "충분한 고민들을 하고 있고, 정책 개입은 필요한 경우 단호하게 내려질 것으로 생각한다"고 덧붙였다.

