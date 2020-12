삼성자산운용 'AI 변액보험'에 시장 집중

[아시아경제 금보령 기자] 삼성자산운용의 '인공지능(AI) 변액보험'이 시장의 눈길을 끌고 있다.

삼성자산운용은 에이플러스에셋, DGB생명과 협력해 출시한 'A+마이솔루션AI변액연금보험'이 출시 약 2개월 만에 계약 건수 2000건, 납입조회보험료 100억원을 돌파했다고 17일 밝혔다

변액보험은 보험료 중 일부를 주식·채권 등에 투자해, 그에 따라 발생한 이익을 보험금으로 받는 상품이다. 가입자 스스로 투자할 펀드를 고르고 비중을 정할 수 있다.

'A+마이솔루션AI변액연금보험'은 투자자가 직접 자산을 배분하지 않아도 AI 기반의 투자자 맞춤형 솔루션을 선택하면 된다는 장점이 있다. 포트폴리오를 구성할 때는 금융위원회 주관의 코스콤 로보테스트베드 심사를 통과한 삼성자산운용의 로보솔루션 알고리즘을 기반으로 투자가 이루어진다. 이때 국내외 유수 상장지수펀드(ETF)에 주로 투자한다. 코덱스(KODEX) 등 국내 ETF는 물론 블랙록(BlackRock), 뱅가드(Vanguard) 등 해외 상장 ETF까지 포트폴리오에 활용한다.

로보솔루션으로 구성된 포트폴리오에 섹터, 인컴, 대체 자산이 더해져 최종 포트폴리오가 완성된다. 최종 포트폴리오는 AI에 의해 담고 있는 자산군의 비중에 따라 액티브형, 밸런스형, 세이프형으로 분류돼 제공된다. 가입자는 자신의 투자 성향에 맞는 유형을 선택하면 된다. 선택된 포트폴리오는 주 단위로 리밸런싱 된다.

삼성자산운용은 에이플러스에셋 소속 설계사들에 대한 투자 교육을 제공하며 상품에 대한 이해를 높였다. 온라인 웹세미나를 통해 상품 월간 리뷰와 경제 시황 강의를 꾸준히 제공하며, 고객과의 소통도 지속적으로 유지했다.

삼성자산운용 관계자는 "법인보험대리점(GA)과 협업해 출시한 최초의 상품이 우수한 판매 성과를 보이면서 시장의 새로운 길을 열었다고 생각한다"며 "앞으로도 지속적인 투자 교육과 커뮤니케이션, 그리고 높은 운용성과를 선보이며 보험시장에 패러다임을 제시하겠다"고 말했다.

