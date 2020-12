[아시아경제 이광호 기자]기획재정부 복권위원회 행복공감봉사단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따라 겨울철 봉사활동 대신 노숙인·소외아동·독거노인 등 취약계층에게 겨울나기 용품을 지원했다고 17일 밝혔다.

안일환 기재부 2차관과 하니 봉사단장은 이날 노숙인 쉼터인 서울 시립은평의마을을 찾아 노숙인들에게 일상생활용품을 전달했다.

또 아동복지시설인 명진들꽃사랑마을에 냉난방기 4대, 서울 종로구 거주 무연고 독거노인에게 겨울이불 100개을 후원했다.

안 차관은 "겨울에는 많은 사람들이 모여 김장·연탄배달 등의 봉사활동을 했으나, 올해에는 후원물품 전달에 그쳐 아쉽지만 추운겨울을 나시는데 도움이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

