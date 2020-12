정 총리 "위기 속에서 기회를 찾아야…산학연 힘 모아라"

韓 경제 나아갈 방향으로 '허리가 튼튼한 항아리형 경제' 제안

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 17일 "정부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와의 싸움에서 마지막 고비가 될 이번 위기를 총력을 다해 극복하는 한편, 새로운 도약의 기회를 찾아 미리 준비하고자 한다"며 "저는 코로나19 이후 우리 경제가 나아갈 방향으로 '허리가 튼튼한 항아리형 경제'를 제안한다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제5차 국가산학연협력위원회에서 "위기 속에서 기회를 찾아야 한다는 말이 있다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "지난주 대한상의 발표에 따르면 최근 10년간 포브스가 선정한 '글로벌 100대 기업'에 새롭게 진입한 국내 기업이 단 한 곳도 없었다고 한다"며 "이제부터라도 산학연 협력이 밑바탕이 돼 혁신적인 중소·중견기업이 매년 수없이 나오고, 이 기업들이 글로벌 기업으로 커나가는 생태계를 반드시 만들어야 우리의 미래가 있다"고 강조했다.

정 총리는 "산학연이 힘을 모아 인공지능(AI)·빅데이터와 같은 신기술분야의 인재를 충분히 길러내는 체계를 조속히 구축해야 한다"고 언급했다.

이어 "기발한 아이디어만으로도 창업이 가능하고, 실패를 두려워하지 않고 연구개발과 사업화에 나설 수 있도록 산학연이 서로 든든한 지원군 역할을 해야 한다"고 조언했다.

아울러 "생산인구가 급감하고 있는 가운데 지역간 격차까지 심화되면서 지방의 기업, 대학, 연구소 모두가 활력을 잃어가고 있다"며 "지역균형 발전이 뒷받침되지 않으면 국가 전체의 혁신성장도 이룰 수 없다"고 충고했다.

