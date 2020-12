"美 FDA, 접종 뒤 약병에 남은 백신도 사용허가"...공급량 40% 확대 효과

바이알 약병 잔여분 사용지침

백신 오염 가능성 등 우려도 나와

[아시아경제 이현우 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 공급 부족을 해소하기 위한 방안으로 백신병에 남은 잔여분을 사용할 수 있도록 지침을 정한 것으로 알려졌다. 백신 공급량을 최대 40%까지 늘릴 수는 있지만, 자칫 백신 오염 문제 등이 발생할 수 있다는 반대의견도 나오고 있다.

16일(현지시간) 미국 정치매체인 폴리티코에 따르면 FDA는 이날 오후 늦게 바이알 형태 약병에 담긴 코로나19 백신에 대해 약병에 남는 잔역분도 사용할 수 있도록 지침을 개정할 계획이다. 폴리티코는 FDA 관계자의 말을 인용해 "공중보건과 관련한 긴급상황임을 감안, 백신 약병에 담긴 모든 분량을 사용할 수 있도록 지침을 개정했다"며 "이 방식을 통해 백신의 공급량을 최대 40%까지 늘리는 효과가 기대된다"고 보도했다.

미 전역에서 14일부터 접종이 시작된 화이자 백신은 뚜껑에 고무패킹이 부착된 바이알 약병에 담겨 공급되며, 공식적으로는 병당 5회 접종분량이 들어있다. 하지만 제약사들은 바이알에 백신을 담을 때, 이보다 좀더 많은 분량을 주입하며 약병 내의 잔량을 모두 사용할 경우 6회~7회분량까지 들어있는 것으로 알려졌다. 접종 과정에서 주사기로 옮길 때 쏟거나 흘릴 가능성에 대비해 일반적으로 용량보다 더 많이 담기 때문으로 알려졌다.

원래 FDA 지침에는 바이알 약병 밑바닥에 남은 백신은 병과 함께 같이 폐기된다. 이미 백신이 상온노출이 된데다가 각기 다른 병에 담긴 잔여분을 혼합해 사용할 경우, 백신이 오염될 수 있기 때문에 금지하고 있다. 백신 개발사인 화이자에서도 이날 오후 늦게 이런 지침을 전달받았다고 폴리티코는 전했다. 화이자의 샤론 카스티요 홍보담당은 "현재로서는 잔여 분량 처리에 대해 입장을 밝히기 어렵다"며 "FDA와 이 문제를 긴밀히 협의중"이라고 말했다.

