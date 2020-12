수제 케이크로 월 매출 5억원 '케익팩토리', 핸드메이드 어워드 대상

아이디어스 '제 4회 핸드메이드 어워드' 성황리 종료

[아시아경제 김철현 기자] 온라인 핸드메이드 마켓 '아이디어스'를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 '제 4회 아이디어스 핸드메이드 어워드'를 마쳤다고 17일 밝혔다. 아이디어스 핸드메이드 어워드(이하 HMA)는 수공예 산업 발전과 대중화에 기여한 아이디어스의 작가들과 고객들이 함께 모여 공로를 기념하는 행사로 올해는 비대면 온라인(유튜브 생중계)으로 진행됐다.

올해로 4회를 맞는 이번 행사는 지난해 대비 2배 증가한 총 105개 부문에서 시상이 진행됐다. 대상, 신인작가상, 인기작가상, 고객소통상, 고객신뢰상, 고객후원상 등 각 분야 다양한 우수한 작가들을 시상했다. 아이디어스는 수상자 모두에게 상패와 기념품을 전달했다. 수상작가 온라인 기획전도 열 예정이다.

대상은 수제 케이크를 전문으로 제작하는 '케익팩토리'가 수상했다. 약 2만명의 아이디어스 팬을 보유한 케익팩토리는 감사장, 돈가방, 캐릭터, 사진 인쇄 등 특색 있는 케이크를 제작하는 것이 특징으로 지난 5월에는 한 달 매출 5억원을 달성하는 등 올해 아이디어스 입점 작가 중 최대 매출을 기록했다.

현재 아이디어스에는 총 2만1000여명의 작가들이 입점해 30만개의 작품이 판매되고 있으며 이를 기반으로 지난달 누적거래액 4100억원을 돌파하는 등 매년 전년 대비 2배 이상 성장하고 있다. 김동환 백패커 대표는 "올해로 4회를 맞는 행사가 향후에는 국내를 넘어 세계를 대표하는 큰 행사로 자리잡기를 바란다"며 "지금의 아이디어스가 있기까지 함께 해준 작가들과 고객들에게 더 나은 서비스로 보답 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

